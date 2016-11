Posnel pornič v Ljubljani in se upokojil

Udeleženec hrvaškega šova Ljubav je na selu Patrik Radman, ki je nazadnje za pozornost poskrbel zaradi snemanja pornografskega filma v Ljubljani , je zdaj hrvaškim medijem pojasnil, da se iz tega donosnega posla dokončno umika.

Kljub dobremu zaslužku je po navedbah portala 24sata posnel samo en žgečkljiv film. Za sedem ur dela se honorarji gibajo med 400 in 700 evri, je razkril. Film, ki ga je posnel s Srbkinjo Suzano Stanković, se imenuje Coco in Patrik, Patrik pa se je s snemanjem prizora v limuzini pohvalil tudi prijateljem na spletnih omrežjih.

»Veliko ponudb imam za snemanja na Madžarskem, v Srbiji in Avstriji. Ves čas dobivam nove ponudbe, ampak tega ne želim več delati. Odhajam v pokoj,« je povedal. Je pa ostal v stikih s producenti in jim predlagal nekaj deklet za snemanje, poleg tega se bo še vedno ukvarjal s snemanjem spotov in reklam. Po novem ima tudi dekle, še poročajo hrvaški portali.