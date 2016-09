Poslovni fiasko Helene Blagne, uporabila celo tajkunski trik

Glasbena diva Helena Blagne je doživela velik poslovni polom, poroča požareport.si. Na svoji hišni parceli v Notranjih Goricah ima po podatkih iz zemljiške knjige že od leta 2013 vknjižen zemljiški dolg v znesku 749.000 evrov do preklica. To je institut, ki so ga sicer pred leti ukinili, saj so po njem za zavarovanje svojega premoženja posegali zlasti možje in žene, ki se jih je prijelo ime tajkun, denimo Ivan Zidar, Hilda Tovšak in Igor Bavčar.

Zanimivo je, da pri pevki zemljiški dolg ni vpisan na njeno stanovanjsko hišo, po Gursu vredno 223.000 evrov, ampak na pripadajočo garažo, ki je vredna 38 tisočakov. Dolg je bil vpisan 16. julija 2013, v času, ko se je Helena ločevala od takratnega moža Mitje Zamana.

Helena pa je za našo revijo Suzy spregovorila o tem, da razmišlja tudi o selitvi v Makedonijo.

Njeno podjetje Helena Art, d. o. o., ima že dlje časa blokiran transakcijski račun, prihodka na podjetju Glasbeno in umetniško ustvarjanje Helena Blagne, s. p. pa niso javni dostopni, ker je »davčna normiranka«.

Helena je bila tudi lastnica, solastnica ali zakonita zastopnica treh podjetij in drugih poslovnih statusov, ki spominja na pravo pajkovo mrežo. Nekatera so v stečaju, druga pa z blokiranimi računi. Ralen, d. o. o., je v stečaju, Univerzal.com d.o.o., kjer je kot ustanoviteljica izstopila, ima blokirane račune že več kot dve leti, račun podjetja Helena Art pa je blokiran od 13. maja. Prihodki so znašali okoli 880 tisočakov, podjetje pa je zabeležilo 14.000 evrov izgube.

Pri vseh podjetjih se pojavlja tudi njen osebni tajnik Aleš Marinček, ki je znan po tem, da naj bi bil nekdanji intimni partner bivšega predsednika SLS, Francija Buta in igralca Iva Godniča.