Poslovila se je znana slovenska igralka

NOVA GORICA – Po hudi bolezni je preminila igralka Mira Lampe Vujičić, rojena leta 1951. 40 let je ustvarjala na novogoriškem odru kot eden od stebrov ansambla v Primorskem dramskem gledališču oziroma Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica. Prve igralske izkušnje si je pridobila po končani gimnaziji, ko je dve sezoni igrala v SSG v Trstu. Nato se je odločila za študij igre na AGRFT v Ljubljani. Po akademiji je honorarno delala v Mariboru.

V sezoni 1976/77 se je zaposlila v novogoriškem gledališču, kjer je do upokojitve jeseni 2016 oblikovala več kot 90 pretanjenih, psihološko poglobljenih in prepričljivih igralskih kreacij, ki so podpirale razvoj gledališča in njegovo uveljavitev v širšem prostoru. Za svoje ustvarjanje je prejela dve Borštnikovi nagradi za igro, Severjevo nagrado, skupaj s soigralci bronasto vrtnico za ansambelsko igro na 1. goriškem srečanju gledališč Alpe-Jadran in Bevkovo nagrado, priznanje novogoriške občine za umetniške dosežke.