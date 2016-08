Poslovil se je legendarni slovenski dirigent

LJUBLJANA – Starosta slovenskih dirigentov Samo Hubad, ki bi prihodnje leto dopolnil častitljivih 100 let, je umrl danes, v spletni izdaji poroča Dnevnik. Hubad je bil ves čas vodilni slovenski dirigent. Med drugim je bil šef dirigent Slovenske filharmonije in šef dirigent Simfoničnega orkestra RTV Slovenija.

Hubad se je rodil v Ljubljani komponistu, zborovodji in pedagogu Mateju Hubadu, pozneje pa je tudi sam stopil po očetovih stopinjah. Kompozicijo in dirigiranje je študiral na ljubljanski Akademiji za glasbo, izpopolnjeval se je tudi v Pragi. V mladosti ga je zanimal tudi džez, bil je član prve zasedbe Big Banda Radia Ljubljana, ki jo je po drugi svetovni vojni sestavil skladatelj Bojan Adamič.

Dirigiral je v mariborski in ljubljanski operi, v tej je bil tudi direktor. Bil je še stalni gostujoči dirigent zagrebške opere in filharmonije, samostojno pa je gostoval v vseh evropskih državah in v Aziji. Javnost je prepričal predvsem z interpretacijami simfoničnih in opernih del. Največje umetniške uspehe je dosegel, ko je vodil simfonike RTV Slovenija, saj je bil v njegovem času to najboljši jugoslovanski orkester.

Za svoje delo je prejel številne nagrade, med drugim dvakrat nagrado Prešernovega sklada, Župančičevo nagrado, jugoslovanski red zaslug za ljudstvo s srebrnimi žarki ter srebrni častni znak svobode Republike Slovenije.