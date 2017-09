Poškodbe ga ne ustavijo: Čeprav ne moreš, moraš

Tudi borec Denis Porčič se te dni veseli uspehov slovenskih košarkarjev. Da je kruh športnikov še kako trd, njihova pot pa polna odrekanj, je nazorno pokazal s svojim primerom. Pred kratkim je namreč staknil kar nekaj poškodb, ki pa ga zagotovo ne bodo odvrnile od cilja. »Tukaj ni soigralca, ki bi me zamenjal. Čeprav ne moreš, moraš, ker je rezultat odvisen samo od tebe. Ob porazu ali zmagi čutiš posledice. To je zagotovo eden najtežjih športov, ki pa je vseeno premalo spoštovan,« pravi Denis, ki ga veliko ljudi sprašuje, zakaj to počne.

Ljubim vse grenke in sladke stvari tega športa!

»Ker ljubim vse grenke in sladke stvari tega športa, ob njem spoznavam sebe in rastem. Beseda 'fighter' pomeni veliko več kot le pretepač v ringu,« zaključuje.

»Preberite več v Suzy, novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite brezplačno številko 080 11 99.«