Poskočna Ivica(66) gre med Zvezde plešejo

Gospo Ivico Vergan obožujem od malega, saj je bila ena redkih, ki je na glasbenem odru v trenutku osvojila srca poslušalcev. Zdaj bo vnovič podirala tabuje in dokazala, da leta niso ovira za še tako naporen izziv. Postala je najstarejša zvezda, ki se bo zavrtela na plesnem parketu in se podala v boj za krono.

Pevka Primorskih fantov je simbol sončnega življenja. Čeprav ji ni bilo vedno postlano z rožicami, se je obdala s pozitivnim pristopom in se odločila, da svojih dni ne bo zapravljala z negodovanjem in pesimizmom. »Trudim se živeti po načelu 'vse se da, če zdravje dopušča'. V vsakem primeru imamo vsakič znova na voljo le 24 ur, dobrih ali slabih. Nič za to, kajti jutri nas čaka nova priložnost, da popravimo vtis in si na obraz narišemo nasmeh. Tako kot so ga meni, ko sem prejela klic, ali bi sodelovala na turnirju Zvezde plešejo,« nas poboža z melodičnim naglasom. Gospa Ivica Vergan je posebna ženska, ki že 50 let navdušuje ljubitelje narodno-zabavne glasbe, in vseskozi je blažena med svojimi fanti iz kultnega ansambla. »Malce sem se ustrašila, kako se bodo odzvali, ko jih seznanim z novico, da bom plesala. Takoj so me podprli in me potolažili, naj ne skrbim, čeprav stopam proti zahtevnemu izzivu. Tega se zavedam tudi sama, ne slepim se, kajti skakljati po odru sam, brez zakonitosti, in plesati le iz svojega srca je nekaj osvobajajočega, povsem drugačen zalogaj pa je izvajanje plesnih figur, korakov, ki so vnaprej začrtani. Treba se bo podrediti pravilom in plesalcu, a mu že zdaj zaupam.

