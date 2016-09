Posestvo je zapustila vročekrvna rdečelaska

Dvoboj v spretnosti med Heleno in Lidijo je v soboto zvečer določil, da mora posestvo in s tem igro za 50 tisoč evrov v šovu Kmetija: Nov začetek zapustiti Lidija.

Pred prvo areno se je Helena kot prva dvobojevalka odločila, da bo na dvoboj izzvala Lidijo, s katero se na posestvu od samega začetka nista razumeli najbolje. Lidija je sicer izbirala način dvoboja in se na presenečenje vseh odločila za spretnost. Vsi so namreč pričakovali, da bo izbrala preizkus znanja, saj je bila Helena na tem področju najšibkejša.

Dekleti sta tekmovali v zbiranju lesenih plošč, ki so bile zakopane v senu. Prvo ploščo je sicer odkrila Lidija, a je potem Heleni steklo in je tudi ob pomoči podpornikov na tribuni vse plošče našla prej in si tako priborila zmago.

Lidija je po porazu morala zapustiti posestvo, poslovila pa se je z nasmeškom na ustih in ostalim tekmovalcem zaželela: »Naj zmaga najboljši.«