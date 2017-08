Pošastno odstranjevanje golobov, Jadranka Juras zgrožena

LJUBLJANA – V soboto je Urška Majdič, priljubljena pevka skupine Billysi, na enem izmed družbenih omrežij objavila zgroženost nad dopisom, ki ga je prejela v roke. Ljubiteljica živali tega nikakor ni mogla ignorirati.

Iz dopisa, ki so ga izdali izvajalci dela, Invest Nival, d. o. o., je namreč jasno razvidno, kakšen je njihov način odstranjevanja golobov.

Kaj meni o tem, smo povprašali znano Slovenko, Jadranko Juras, znano kot veliko zaščitnico živali. Pravi, da je tako dejanje nedopustno in da je jasno, kdo so tisti, ki jih je na tem svetu preveč. To zagotovo niso živali, ampak ljudje.

Izvajalci del trdijo, da je bilo vse skupaj narobe razumljeno, a Jadranka je povedala: »Tisti, ki je dopis spisal, je zelo dobro vedel, o čem govori.«

Napisali so, da bodo golobe ujeli v mrežo, jih zadržali nekaj dni in izstradali, nato pa obnemogle živali fizično odstranili. Ljudi so posebej opozorili, naj živali med postopkom ne hranijo.

Glede na to, da živimo v letu 2017, času napredka in razvoja, bi lahko izbrali kakšen bolj human in živalim prijaznejši način … Se vam ne zdi?