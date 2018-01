Poroka Tine in Massija: sponzorji, postavite se v vrsto

Na vidiku je neponovljiv šov, ki ga bosta na poročni dan pripravila Tina Maze in Andrea Massi. Leta 2018 bosta postavila družinske temelje in se posvetila pripravam za sklenitev zakona, o čemer nas bosta na različne načine sproti obveščala, kajti oltar bo njuna odlična tržna niša. Massi bo poskrbel, da se bo ime njegove varovanke in partnerice še naprej dobro prodajalo, saj je on glavni 'biznismen' v njuni zvezi, zato bo zadolžen za finančni vidik. Ni skrivnost, da bo poroka v celoti pokrita s strani sponzorjev, ki se lahko že postavijo v vrsto. Še prej pa se bosta posvetila starševstvu in tudi iz tega naredila uspešen posel. Ta se bo manifestiral v obliki kakšne otroške blagovne znamke, morda celo spletne trgovine, Tina kot zelo vzorna in ljubeča mamica pa bo napisala knjigo za najmlajše.

