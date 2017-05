Poročna pravljica

Poročna fotografija, na kateri so Renata, Primož in njegov brat Uroš. Foto Sašo Radej, Facebook

Bil je 10. maj 2003, ko sta pred oltar stopila športna legenda Primož Peterka in njegova lepotica Renata. Na tisti dan imata oba še zelo lepe spomine in jih rada obujata, tudi tako, da objavita kakšno fotografijo. Renata je z razkritjem arhivskega materiala malce ujezila Primoževega brata Uroša, ki je bil njegova priča. Čeprav je na sliki prav simpatičen, se ni želel pokazati v stari formi, zato je Renato lepo prosil, naj jo umakne, česar pa temnolaska ni upoštevala. Želela je pričarati malček nasmeška na obraz svojih prijateljev, saj se ji zdi, da je pogled v preteklost odlična terapija za smejalne mišice. Od kar sta si zakonca Peteka uredila zasebno življenje in si ustvarila prekrasno tričlansko družino, so tudi spomini na razgibana skupna leta obarvani v rožnate barve. Kakšnega posebnega vzdušja ob tej obletnici ne bosta ustvarjala, večerja v dvoje in strasten poljub bo povsem zadostoval.



