Poplava muzikalov

Slovenijo je zajela muzikalomanija – ljubezen do s petjem in plesom opremljenih predstav. Muzikali z romantično vsebino podirajo rekorde gledanosti in privabljajo v gledališče tudi tiste, ki jim odrska umetnost sicer ni najbolj pri srcu. Ustvarjalci kar tekmujejo, komu bo uspelo navdušiti največ Slovenk in Slovencev – z izborom zgodbe in zasedbo, v kateri praviloma ne manjka znanih obrazov.



V minulem tednu je publika bučno ploskala premieri predstave Moje pesmi, moje sanje – muzikal čiste ljubezni. Eden najpriljubljenejših muzikalov na svetu tudi v slovenski verziji ni razočaral – dvorano Tivoli je napolnil do zadnjega kotička. V glavnih vlogah sta nastopila pevka Eva Černe in voditelj Boštjan Romih, ki je pred premiero povedal, da mu je bilo najtežje postati strog in nasikan, kot je od njega zahtevala vloga stotnika. Oba sta občutke po premieri opisala kot čudovite. »Čestitke dežujejo in vsi gledalci se zahvaljujejo za nepozabno doživetje. Zelo sem vesela. Vloga Marije mi je pisana na kožo in je zame najzahtevnejša do zdaj. Boštjan pa tako, kot ima lep glas, tako dober je po srcu. Peti z njim je bil čisti užitek,« nam je zaupala Eva. Svojo vlogo je kot precej drugačno od sebe opisala tudi operna pevka Irena Yebuah Teran, ki nastopa kot stroga mati prednica.



Dvorane pa še vedno razprodaja še en muzikal po tuji filmski zgodbi – Mamma Mia! Pesmi slovite skupine Abba v njem med drugim prepevajo Alenka Godec, Damjana Golavšek in Simona Vodopivec Franko. Zaljubljeni par v originalu igrata Lea Bartha Pesek, ki je trenutno na porodniški, in pevec Matjaž Kumelj.