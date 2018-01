Pop TV razkriva: to sta voditeljici, ki bosta plesali v novem šovu

Profesionalni plesalci šova Zvezde plešejo že pridno trenirajo in pripravljajo koreografije za prihajajoči šov. Pop TV pa iz dneva v dan razkriva imena zvezdnikov, ki bodo to sezono plesali v šovu. Dejanu Kranjcu in kralju ljudskih src Wernerju se bosta pridružili še voditeljica letošnje Kmetije Natalija Bratkovič in športna novinarka Sanja Modrić.

Čeprav sta obe močno povezani s športom, se nadvse veselita novega izziva. Natalija je za Pop In razkrila, da si že od nekdaj želi plesati salso, a ji njen partner tega veselja za zdaj še ni dal, zato je z odprtimi rokami sprejela ponudbo za sodelovanje v šovu. Čeprav se izkušnje nadvse veseli, pa priznava, da jo vseeno nekoliko skrbi, saj ni vajena spustiti stvari iz svojih rok.

Težave s prepuščanjem nadzora drugemu ima tudi Sanja Modrić. Pravi, da je prav to tisto, ki bi ji lahko predstavljalo pri plesu največ težav. »Nisem vajena, da me kdo tako vodi.« Modrićeva še dodaja, da bo odmislila, kaj si drugi mislijo, in preprosto uživala. Trema je pred začetkom šova sicer vse večja in vse bolj prisotna, a pravi, da bo dala vse od sebe in, tako kot pravijo športniki, »pustila srce na igrišču«.