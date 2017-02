Pop TV ni izučilo! Hipnotizirani tekmovalci ponovno razmetavali s hrano

Kot vse kaže, ustvarjalce oddaje Hipnoza: dobra zabava, po tistem, ko je polovica Slovenije skočila v zrak zaradi razmetavanja hrane v oddaji, ni nič izučilo .

Tudi v tokratni oddaji so se morali hipnotizirani tekmovalci spoprijeti, da, uganili ste, s hrano. Skupaj z voditeljem Boštjanom Romihom so se prelevili v slaščičarje, rezultat pa je bil polno smetane in sadja na tekmovalcih.

»Pa dajte odstraniti to oddajo, če se delajo norca iz hrane. Marsikdo še jesti nima,« so se seveda takoj po koncu oglasili spletni komentatorji. Ali bo oddaja dvignila toliko pozornosti slovenske javnosti kot pred dvema tednoma, bomo videli kaj kmalu ...

Kaj pa menite vi, dragi bralci? Gre za razmetavanje s hrano ali le za nedolžno zabavo? Sporočite nam.