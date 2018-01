Ponovoletna zabava

Gostitelja, direktor hotela Slon Gregor Jamnik in Tine Brodnjak, direktor hotela Kompas, z gostoma dr. Valerijo Bužan, direktorico Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič Draga, in castnim konzulom Jordanije Samirjem Amarinom. FOTO: Sašo Radej

V hotelu Slon v Ljubljani tradicionalno praznujejo novo leto po novem letu, okoli datuma, ki zaznamuje prelom leta na pravoslavnem koledarju, se pravi januarja, ko je praznična evforija, ki zajame deželo, že mimo, tveganje, da bodo povabljenci že zasedeni z drugimi dejavnostmi na družabnem parketu, pa precej manjše. Tako so storili tudi letos, ko so povabili na zabavo skupaj s hoteloma Kompas in Lovec. Pod streho legendarnega ljubljanskega hotela so se zbrali številni znani obrazi, katerih ženski del je tokrat razveselila igriva oblačilna zapoved – obleka v slogu osemdesetih let.

Številne dame so si tako za to priložnost nadele igriva oblačila v kovinskih barvah in z bleščicami, ki so bila prava paša za oči. Gospodje so bili, v skladu z navodili na vabilu, oblečeni sproščeno, čeprav so le redki kljub dovoljenju pustili kravato doma.

Družba je uživala v izbrani jedači in pijači izpod kuhalnic in nožev vrhunske hotelske kulinarične ekipe, ki je zadnjo piko na i večeru postavila z jagodno torto, ob kateri so pili izbrani znamki konjaka ali viskija. Za dušne radosti je skrbela odlična glasba, prepevala je diva slovenske glasbene scene Nuša Derenda. Pevka, ki letos praznuje 20. obletnico samostojnega ustvarjanja, pred nekaj meseci pa se je premierno predstavila s svojo kolekcijo nakita, je goste pripravila do tega, da so se celo zavrteli po plesnem parketu.