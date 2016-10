Ponosni oče Boris Cavazza

Igralec Boris Cavazza kar kipi od ponosa in sreče. Pred kratkim se je z ženo in šefico protokola Ksenijo Benedetti vrnil s poročnega potovanja po prelepi škotski pokrajini, pred nekaj dnevi pa smo ga opazili v družbi najmlajšega sina Aleksandra Borisa, ki se je igralcu rodil v razmerju z voditeljico Oriano Girotto. Nobena skrivnost ni, da je najstnik izjemno navezan na očeta, ki pa je zelo ponosen, da se v njegovem najmlajšem skriva umetniška žilica. Očeta in sina lahko pogosto srečamo na filmskih premierah, tokrat pa sta si z velikim veseljem ogledala najstniški film Nika, v katerem je zaigral Borisov sin in Aleksandrov polbrat Sebastian Cavazza, ki je upodobil filmskega očeta uporniške najstnice in glavne filmske junakinje.

»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«