Ponosni Miro Cerar: Eva ni običajna predsednikova hči

Devetnajstletna Eva Cerar, hči predsednika vlade Mira Cerarja, je povsem običajna mladostnica, ki jo zanimajo šport, potovanja in vse, kar zanima dekleta pri teh letih. S politiko svojega očeta se ne ukvarja in si kljub njegovi visoki funkciji ne želi biti v soju žarometov. Eva, ki se je lani potegovala za laskavi naziv miss športa, se je po nekajtedenskem popotovanju po ZDA, ki jih je raziskovala s fantom, vrnila v domovino in znova dokazala, da je oče, čeprav z bratom živita pri mami, najvplivnejši moški v njenem življenju. Skupaj sta se namreč udeležila koncerta najlepših slovenskih narodnih, ponarodelih in Avsenikovih pesmi v priredbi Mance in Benjamina Izmajlova. Nasmejani premier je Manco predstavil hčerki, ki je bila vidno navdušena nad vrhunsko glasbenico.

