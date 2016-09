Ponosni Marko Mandić z otrokoma skupaj v predstavi

Pred tremi leti je uspešni slovenski gledališki igralec Marko Mandić (42) na odru Mini teatra stal z ženo Pio (41). V najnovejši predstavi, drami Lucija Aneja Seneke Tiest, ki je premiero doživela v začetku septembra, pa mu družbo delata sinova Voranc (10) in France (9)! Sodelovanje sinov in slavnega očeta se je zgodilo povsem po naključju. »Predstavo smo pripravljali v Zadru in na Silbi, hkrati pa so bile to tudi družinske počitnice. Občasno, kadar nista šla na plažo, sta nas opazovala in nam pomagala pri učenju – preverjala sta, ali govorim besedilo pravilno. Tiest vsebuje tri otroške vloge in v nekem trenutku ju je Ivica (režiser predstave Ivica Buljan op. a.) vprašal, ali bi igrala v predstavi. In sta bila za,« pripoveduje Mandić, ki priznava, da sta bila z ženo Pio glede udeležbe otrok v predstavah vedno skeptična. »Prej je bilo vedno ne, ne, ne. Ker pa se je zdaj to zgodilo slučajno, in glede na to, da sta imela to željo, sva pristala,« razloži.



V nasprotju z mnogimi igralci, ki pravijo, da ne želijo, da bi otroci opravljali isti poklic, Mandić nima nič proti. »Mislim, da morajo otroci postati to, kar si sami želijo. Kar bosta izbrala, bosta izbrala. Se mi pa to zdi čudna formulacija. Če imaš svoj poklic rad, in jaz ga imam, ne vem, zakaj ga ne bi želel otrokom,« sklene.

»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«