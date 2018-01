Ponosni Jernej Tozon: Vse najboljše, oči

Največji vzornik najlepšega čuka Jerneja Tozona je praznoval častitljivo obletnico rojstva. Pevec se je svojemu očetu poklonil na prav poseben način, pred vsemi prijatelji na družabnem omrežju. Čestital mu je za zavidljivih 80 let in se mu zahvalil, da mu je dal toliko modrosti ter ga bodril na njegovi poti. Lepim željam gospodu Tomažu so se pridružili preostali družinski člani in sosedje, ki imajo o njem zelo dobro mnenje. Prepričani so, da je eden najboljših dirigentov in je pomembno vplival na sinovo glasbeno kariero. »Lahko si zelo srečen, da je pri tej visoki starosti še vedno ob tebi. Mislim, da je to najlepše darilo, ki ti ga je lahko podaril,« so ta dragoceni življenjski jubilej čustveno orisali Jernejevi prijatelji.

