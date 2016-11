Ponosni Janez Janša: ganila ga je Urška

Čeprav je prvak SDS Janez Janša v javnosti glasen in jasen glede svojih stališč, je njegova žena Urška Bačovnik Janša tista, ki se drži v ozadju in večino časa posveča njunima sinovoma Jakobu in Črtomirju. Marsikdo pa ne ve, da je lepa Urška predsednica ustanove Vrtnica za pomoč ljudem v stiski in da je pred kratkim organizirala dobrodelni koncert, na katerem sta nastopila operni pevec Luka Debevec Mayer in pianist Diego Licciardi. Urška je poudarila pomen dobrodelnosti in se zahvalila za vse srčne prispevke ter z govorom ganila vse navzoče, še posebej svojega moža, ki je kratko in jedrnato povedal: »Ponosen sem na ženo.«

