Ponosna Žana Salobir: Kiara gre po maminih stopinjah

»Delam ogromno, včasih celo preveč, večinoma v tujini, še vedno sem članica skupine Smash, s katero imamo veliko koncertov, snemam pa tudi novi album,« nam je zaupala Žana, ki se je pred kratkim lotila še enega velikega projekta, pri katerem sodeluje tudi njena edinka, osemletna Kiara. Dekleti sta namreč tesno povezani s spektakularno predstavo Maša in medved na ledu, ki si jo bomo lahko pri nas ogledali 24. in 25. februarja v Stožicah. Žana bo pela Mašine pesmi, Kiara pa se bo preizkusila v vlogi nagajive in nadobudne Maše. Poleg tega gre Žani še ena zasluga, celotno predstavo je namreč prevedla iz češčine v slovenščino. To ni njuno prvo sodelovanje pri omenjenem projektu, saj sta v preteklosti že sinhronizirali risanko. »Vendar je od takrat minilo nekaj časa, zato je Kiara z veseljem spet sprejela izziv in se odrezala še bolje kot prvič. Tokrat je neznansko uživala, saj je odkrila, da je za sinhronizacijo res nadarjena in bi se s tem rada še ukvarjala,« nam je zaupala mamica, ki ima za svojo deklico le besede hvale. Kiara je namreč prava mala umetnica.



Umetnici po duši



»Glasbeno je zelo nadarjena. Uči se igrati na violino, in čeprav je začela šele septembra, jo v začetku marca čaka že tretji nastop. Očitno bo šla po mojih stopinjah. Zanima jo tudi igra in je že izrazila željo, da bi se udeležila kakšne avdicije. To ni slaba zamisel, saj je po duši prava umetnica. Vsak dan nas zabava s kratkimi skeči, ki se jim od srca nasmejimo,« je upravičeno ponosna Žana. Ob tem še razkrije, da Kiara tako kot ona obožuje borilne veščine. »Zelo sem vesela, da je svoboden otrok. Upa si, je sproščena in neobremenjena, zato lahko zasije v vsej svoji luči. Z Danijem se zelo trudiva spodbujati in vzdrževati njeno umetniško radost.« Ker je svet zabave precej neizprosen, sta se Žana in njen srčni izbranec odločila, da bosta previdna. »Da ji ne bo treba iti skozi vse grde pasti tega posla, tako kot meni, ko nisem imela dovolj znanja in izkušenj. Ker pa je vse za nekaj dobro, jo bom prav zaradi tega znala pravilno usmeriti na njeni poti. Kamorkoli jo bo ta še vodila.« In kaj na zaposleni dekleti in njune projekte pravi Dani? »Zanj se trenutno vse odvija zelo hitro, jaz letam sem ter tja, pred mano je veliko novih in čudovitih projektov. Zdaj je začela še Kiara, zato mislim, da mu še ni povsem jasno, kaj se dogaja,« Žana pove v smehu, ob tem pa pohvali svojega izbranca. »Trudi se in mi pomaga po najboljših močeh. Dokler smo skupaj in smo zdravi, smo tudi srečni. Vse drugo je bonus,« pove.



Skupaj tudi na koncertih



Žana je bila od nekdaj zelo predana tudi filmski umetnosti. »Filma nisem opustila in mislim, da ga nikoli ne bom, saj je moja velika strast. Veselim se izida filma Iron Sky: The Coming Race, pri katerem sem sodelovala, pred kratkim pa sem imela tudi manjšo vlogo v Usodnem vinu. Sicer pa me čakajo nekateri projekti, o katerih bom lahko kmalu spregovorila,« pove nekoliko skrivnostno. Kljub vsem obveznostim je najbolj predana družini in prav usklajevanje vseh obveznosti je zanjo največji izziv v življenju. »Bolj si uspešen, prej se moraš sprijazniti s tem, da vsega ne zmoreš sam. Prav zaradi tega sem bolj kot kadarkoli potrebna pomoči pri organizaciji. Mislim, da si bom morala omisliti asistenta. Sicer mi doma pomagata tako Dani kot njegova mama, vendar bi rada imela, vsaj ko sem doma, čas le za družino. Ker zdaj ta čas izkoristim za pospravljanje, sestanke … Prostega časa je bolj malo, zato se mi trije družimo, tudi ko delam. Če je treba, me Dani in Kiara spremljata tudi na koncerte,« pove simpatična in vsestranska Žana, ki jo vprašanje, ali sta z Danijem razmišljala o drugem otroku, ne spravi v zadrego. Brez pomislekov odgovori: »Z veseljem bi ga imela, vendar nama moja služba tega ne omogoča. Očitno bova ostala pri enem otroku, čeprav se trdno držim reka, da nikoli ne reci nikoli.«

