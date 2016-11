Ponosna mamica Mojca: Ruj jo spravlja v smeh

Sin igralskega para Mojce Fatur in Klemena Slakonje je pravi mali biser. To vedno znova spoznava njegova mama, ki jo Ruj redno preseneča z bistrimi izjavami. Nazadnje jo je vprašal, ali se dve dekleti oziroma dva fanta lahko poročita. Mojca mu je odgovorila, da pri nas ne, v ZDA pa je to mogoče. Sinko ji je v slogu poznavalcev partnerskih odnosov pripomnil, da je to povsem nesmiselno, kajti preden prideš do tja, se tako ali tako že skregaš.

Zelo prebrisan pa je tudi med nakupovanjem, ko mamico prosi, ali mu lahko kupi določeno stvar, a mu ta odvrne, da je predraga. »Kako predraga, saj stane samo dva rdeča papirčka. Sicer pa, če kupujemo, smo vsi srečni, nekateri, ker dobijo stvari, drugi pa denar,« na premišljen način razoroži starše in jim pričara nasmeh na obraz. Za salve smeha pa skrbi tudi Mojca, ki je skupaj z Lojzetom Svetetom in Ivom Banom ustvarila komedijo Matilda počak.

