Ponosna mamica Alenka Tetičkovič

Igralka Alenka Tetičkovič ne počiva. V zadnjih tednih je bila zaposlena z lutkovno predstavo Bi se gnetli na tej metli, poleg tega pa je posodila glas mami slonici v težko pričakovani animirani glasbeni komediji Zapoj. Premiere nikakor ni želela zamuditi, a tja ni prišla sama. Opazili smo jo v družbi partnerja Jureta Omana in 16-mesečnega sinčka Taja, ki se je večino časa crkljal v maminem naročju. Čeprav je gospodič še premlad, da bi razumel sporočilo animiranega filma, se je dobro zabaval ob glasbenih ritmih in pisanem živalskem svetu. No, tudi pokovka je pripomogla k temu, da je malček skoraj dve uri zdržal v kinodvorani.

