»Ponosen sem, da sem odprl srce!«

Urbana Urbanca sem spoznala lani spomladi, dobila sva se v njihovi ekološki trgovinici Dobra misel v Lescah in klepetala o njegovi knjigi. O tem, kako je diplomirani profesor telesne vzgoje, nutricionist, maneken in fotomodel, ki je tudi brat miloglasne pevke Mance Izmajlove, ob koncu neke zveze začutil, da živi neiskreno življenje in da bo moral ljubezen najprej poiskati v sebi. Misli ob raziskovanju sebe in svoje duše je zapisoval, jih zbral v knjigo in delil z javnostjo. Počasi in neopazno je začel stopati na novo pot. Urban je danes povsem spremenjen, že ko sva govorila po telefonu, je imel njegov glas drugačno barvo in moč. Ko sva se dobila, se je slika le še dopolnila – temne oči danes izžarevajo toplino in notranjo moč. Urban je osrediščen v srcu, odločen in trden, hkrati pa poln ljubezni, ki jo nesebično daje tudi drugim.



Življenje po knjigi



»Knjiga Bitje luči je bila velika prelomnica v mojem življenju, dala mi je vedeti, da delam prav. Moji dnevni zapisi so ugledali luč sveta, in s tem sem ljudem želel pokazati, da ni nič narobe, če moški odpre srce, ker s tem pomaga odpirati srca tudi drugim. Dobijo pogum, začnejo si priznavati čustva in jih dajati iz sebe. Šele ko čustva vidimo, jih lahko ozdravimo,« pojasni. Povratne informacije so ga presenetile, saj so mu ljudje začeli množično pisati, ga prositi za nasvete, se pogovarjati z njim o svojih težavah. »Videl sem, da to je prava pot, da ljudi to zanima in to potrebujejo, da naj še vztrajam v tem, in kot kaže, je prav, da sem to počel,« pove. Ali uživa v tem, kar dela, me zanima? »Izredno uživam, ker delam z ljubeznijo, z zavedanjem, da poskušam pomagati vsem, ki so se malce izgubili ali zastali na svoji poti,« pove z žarom in ljubeznijo. »To je glavno vodilo, ki me žene naprej, če v tem ne bi užival, bi prenehal to delati,« še dopolni misel.



Nikoli si ni mislil, da bo svetovalec za odnose



Da bo delal kot svetovalec za odnose, si ni seveda nikoli predstavljal. A ko danes gleda nazaj, ga je življenje ves čas pripravljalo na to. »Kot študent Fakultete za šport sem začutil, da so v življenju pomembne štiri komponente, ki jih moramo uravnovesiti, če želimo biti zadovoljni in srečni. To so fizična, mentalna, čustvena in duhovna. Izredno so me zanimale fiziologija, anatomija in psihologija, ker sem se učil o svojem telesu – kdo sem, česa sem sposoben. Spoznal sem, da morajo biti vse komponente v ravnovesju. Lahko namreč jemo dobro hrano in se gibamo, a če imamo negativne misli in čustva, ki jih držimo v sebi, in če na duhovnost ne damo nič, ne moremo biti v ravnovesju, notranja izpolnjenost ni mogoča,« pojasni. Čeprav je njegovo delo manekena in modela marsikomu nezdružljivo z delom svetovalca, pa ugotavlja, da ga je pripravilo na nastop pred ljudmi. »Zadnje čase so se spremenili tudi posli, ki jih dobivam, sedaj so to snemanja za wellnesse, v katerih izvajam jogo, meditiram, to je eden od mojih načinov služenja denarja. Dokler bom to videl kot način, kako vesolje poskrbi zame, da si plačam položnice in kupim kruh, bom to z veseljem počel,« pove.



Ko si dovolj vztrajen, si nagrajen



Odločitev, da stopi na samostojno pot kot svetovalec, ni bila lahka, a lani avgusta je naredil ta korak. »Ker imam toliko sledilcev na družabnem omrežju, sem bil prepričan, da bom razpisal programe in takoj dobil stranke. To se je k sreči na začetku tudi zgodilo, a v nekaj mesecih se je pokazalo, da za zdaj le od tega še ne morem živeti. Kar se mi zdi tudi prav. Občutek imam, da je treba biti potrpežljiv v tem, kar delamo, in vztrajati. Šele ko si dovolj vztrajen, ko res vložiš sebe celega, do zadnje celice svoje biti v to, kar si želiš delati, ko si zaupaš, si nagrajen. Dobiš toliko, da lahko, kar želiš, širiš dalje. Rekel sem si, da bom delal do zadnjega diha, če pa mi bo univerzum pokazal, da to ni zame, bom poiskal druga vrata,« pojasni svojo filozofijo. In kako vidi svoje poslanstvo? »Ponosen sem, da sem sledil sebi. Ponosen sem, da sem v najtežjih trenutkih odprl srce in naredil, česar večina ne bi. Moje poslanstvo je prav to, da poskušam ljudem s svojo iskrenostjo pomagati najti pot do njihove,« pove z žarom.



Svoje programe, ki so plod nekajmesečnega dela, strankam ponuja prek internetne povezave, a ker je začutil, da imamo Slovenci še vedno raje osebni stik, je pripravil tudi vikend delavnice. Prvo ima ta konec tedna v idiličnem okolju, na Krasu, zanimanja pa je bilo toliko, da ima razpisan že drugi termin. »Ljudje želijo pristen stik, da se jim osebno posvetim. Ko se pokažeš v živo in ljudje vidijo, da tisto, kar pišeš, tudi živiš, te začutijo in ti zaupajo,« je spoznal. V začetku oktobra bo sodeloval tudi na mednarodnem kongresu InSpirit. »Povabilo me je izredno presenetilo, štel sem si v čast, je pa res, da ni veliko moških v Sloveniji, ki delajo, kar delam jaz,« pove. »Z veseljem bom ljudem povedal, kar jim želim povedati, in upam si trditi, da bo sporočilo zelo močno,« še doda z nasmehom.

