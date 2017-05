»Ponosen sem, da sem mali Brendi«

Kako zelo vzdržljivo je telo tega 24-letnika, je osupnilo celo njega samega. Preden se je podal v bitko za plesni globus, ni niti pomislil, da ga čaka toliko garanja. »Odkrivanje svojih sposobnosti me je iz tedna v teden gnalo naprej. Poleg vsakodnevnih treningov sem še vedno aktiven na glasbenem področju, zato se je treba toliko bolje organizirati. Počasi že občutim, kako so noge vsako nedeljo težje, saj se na plesno tekmovanje odpravim po šesturnem sobotnem nastopu na veselicah po Sloveniji. A če nekaj tako močno ljubiš, kot jaz glasbo in ples, potem se vedno najde kak dodaten atom energije,« z neprecenljivim nasmeškom pove mladi glasbenik in po novem tudi plesalec, ki ima po sodniških ocenah sodeč daleč najboljši točkovni izkupiček. Pohvale in komplimenti mu laskajo in ga spodbujajo, da odkriva meje svojih zmožnosti.

»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«