Ponoči razvrat na Kmetiji?! Tekmovalka: Česa takega še nisem videla

»Česa takega še nisem videla.« To je po noči na posestvu Kmetija: Nov začetek dejala Radmila, povratnica na Zaplano. Ko je padel mrak in so legli k počitku, naj bi se dekleta pri Senadu kar menjavala, med drugim naj bi se k njemu stisnila Zara, ena od štirih finalistov, ki jo je Rada označila kar za njegovo dekle. Pa tudi Anna se jima je menda pridružila. Bili pa so tako glasni, da je Radmila komaj kaj zatisnila oči. Senad je ob njenem pripovedovanju nakazal, da naj bo tiho, a se Radmila ni pustila: »Nič ne bom več tiho. Vse bom povedala, kaj se dogaja za štirimi stenami.« »Da ljudje ne morejo spati zaradi Sandokana in njegovih punc. Kot ptice selivke se selijo,« je bila slikovita.

Senad se je ob izrečenem smehljal in dejal, da se Radmila radi šali. Kasneje v areni je Zara priznala, da je Senadova desna roka ... Se nam obeta nova ljubezenska afera?