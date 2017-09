Pomembneži na popoletnem kozarčku

Na pobudo Slovensko-nemške gospodarske zbornice, ki je del mreže 130 nemških zunanjegospodarskih zbornic v 90 državah po svetu, s svojimi partnerskimi zbornicami v Nemčiji in tujini, se je te dni v Ljubljani zgodilo prvo popoletno druženje International Business Drink mednarodne poslovne javnosti v sodelovanju z nizozemskim veleposlaništvom v Sloveniji, z Britansko-slovensko gospodarsko zbornico, Advantage Austria in Italijansko agencijo za trgovino.

Cilj je bil vzpostaviti nove mreže, obnoviti stare stike in izmenjati zamisli o številnih poletnih prireditvah. Poslovno-gospodarski pomembneži, ki so se srečanja udeležili, so se lahko tudi podrobneje seznanili z vsem, kar je potrebno za vstop na nemški trg. Prek partnerske organizacije GTAI prirejajo kooperacijska srečanja in poslovne borze, uredijo izčrpne pravne informacije o Nemčiji in zastopstvo nemških sejemskih družb, imajo širok portfelj dogodkov in mreženje, uredijo registracijo in vračilo davka na dodano vrednost, prav tako ponudijo prevajalske storitve.

130 gospodarskih zbornic ima Nemčija.

Da je bilo srečanje v središču Ljubljane bolj sproščeno in ne le strogo uradno, je pokazala predsednica upravnega odbora Slovensko-nemške gospodarske zbornice Gertrud Rantzen v nežni jesenski, bolj sproščeni kot poslovni modni opravi, sestavljeni iz belega suknjiča in črno-belo-sive obleke s sivimi čeveljci.

Enako sproščena je bila soorganizatorica druženja, ki je goste tudi nagovorila, Barbara Uranjek, ki od lani vodi Britansko-slovensko gospodarsko zbornico. Uranjekova je kmalu po nastopu funkcije dejala, da so v Veliki Britaniji številni neizkoriščeni potenciali za slovenska podjetja in da Slovenija britanskemu podjetniku ponuja mnogo priložnosti, ki jih Slovenci premalo poudarjamo.