Pomagajte nekdanjemu smučarju: išče, a ne najde

Nekdanji vrhunski alpski smučar Rene Mlekuž, ki se je po športni upokojitvi posvetil poslovnemu svetu in svojemu podjetju Renospot, je na svojem facebooku objavil fotografijo izpred skoraj štirih desetletij. Na njej je v družbi neke ženske, ki je ne pozna, zato prosi za pomoč.

Pod fotografijo je zapisal: »Prav vesel bi bil, če bi lahko izvedel, kdo je bila ta gospa, ki je na Kaninu skrbela zame, ko sem bil star okoli 3,5 leta. Dala mi je jesti, oblekla me je, ko je bilo mrzlo, in slekla, ko je posijalo. Vem samo, da je bila iz okolice Bovca ali Tolmina. Ker še nisem znal dobro vijugati po smučišču, sem imel v ustih piščalko, da sem lahko opozoril druge smučarje, da prihajam in da so se mi lahko pravočasno umaknili.«

Kdo spozna gospo na fotografiji?