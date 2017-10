Polmetrski Jasni Kuljaj zadostuje

Jasna Kuljaj se že s polno paro pripravlja na novi televizijski izziv: vodenje komentatorske oddaje Od težaka do junaka. V oddaji bo s trenerjema Andrejem Milutinovićem in Rokom Tomažinom - The Preacherjem ter voditeljico Jerico Zupan in komičarko Tanjo Kocman razpravljala o vzponih in padcih tekmovalcev šova The Biggest Loser Slovenija, ki se v ponedeljek začenja na Planet TV. Še pred šovom, v katerem se bo vse vrtelo okoli hujšanja, pa si je voditeljica privoščila izlet v čisto drugo smer: v domu starostnikov v Slovenj Gradcu se je najedla jabolčnega zavitka velikana. »Zdajle ga napadem... Sem že v nizkem startu,« je napovedala na družabnem omrežju ob fotografiji ogromne sladice, ki ji ni bilo videti konca.



»Štrudelj je bilo presenečenje, ki so ga pripravili v Domu starostnikov Slovenj Gradec, kjer živi moj dedek. To je novejši dom in letos so praznovali 9. rojstni dan in pripravili glasbeni program s pojedino, na katero smo bili povabljeni tudi sorodniki. Ob prihodu sem onemela ob 100 metrov dolgem jabolčnem štrudlju, ki pa je hitro pošel. S taščo sva si komaj zagotovili vsaka svojega pol metra. Poleg tega nas je zabaval ansambel Vižarji, ki so moji dobri prijatelji, domov pa smo poleg štrudlja odnesli še veliko nagrad iz srečelova. Dedek je bil vesel, da je dan preživel v dobri družbi samih žensk, saj smo ga obiskale z mojo Anastazijo in taščo Milico. Bil je blažen med ženami!« nam je zaupala Jasna.