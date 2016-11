Policija aretirala Jurija Bradača?!

Slovenski zvezdnik, ki smo ga lahko gledali v videospotu uspešnice Bad Romance (pesem poje svetovno znana Lady Gaga), Jurij Bradač je spet prodrl v medije. O njem piše celo TMZ, eden najbolj znanih tračarskih medijev na svetu. A ne zaradi pozitivnih dejanj. Navaja namreč, da so ga v dveh mesecih že dvakrat dobili pri vožnji pod vplivom opojnih substanc. Prejšnji teden naj bi se bil zaletel v zid na postaji Chevron, zaradi česar so ga prijeli, mesec pred tem pa so ga menda dobili, ko je za volan sedel pijan. Dodajajo, da naj bi bil celo zavrnil alkotest, zaradi česar mu bo odvzeto vozniško dovoljenje.

Čez lužo gre Bradaču precej dobro od rok. Pojavil se je namreč tudi v spotih Jennifer Lopez, Enriqueja Iglesiasa, Timbalanda in Lili Rocha.

Komentarja na napisano za TMZ ni dal.