Poletna Suzy razkriva vroče vsebine

Tudi marsikatera zvezdnica, ki velja za lepo in slavno, ponosno nosi svoj celulit in se ne obremenjuje z leti. Poletna Suzy prinaša dopustniške dogodivščine znanih Slovencev, modne začimbe letošnjega poletja, predloge lepotnih obredov, ki jih lahko opravite kar na plaži, in kar 30 strani slikovnih križank. In da boste lažje ujeli val poletnih energij, preberite še poletni ljubezenski horoskop.

Poletna Suzy vas čaka na prodajnih mestih do konca poletja!