Poles s Katrco zgrmel v prepad

Voditelj šova Zvezde plešejo Peter Poles veliko bolje vodi televizijske oddaje kot gostilne. Včasih slovita ljubljanska Katrca v Rožni dolini, ki so jo Poles in njegova poslovna partnerja, oblikovalka Pika Justinek in njen partner Peter Brumnić, poimenovali v Hišo piva in kulinarike, je zaprta.



Poles in ekipa so gostilno, ki naj bi obstajala že več 110 let, prevzeli v upravljanje poleti 2015, ko se je na odprtju na vrtu trlo gostov, tudi znanih obrazov. Danes je ta vrt prazen, na železni ograji pa visi list papirja z napisom: »Spoštovani gostje, obveščamo vas, da bo Gostilna Katrca zaradi prenove nekaj časa zaprta. Hvala za razumevanje. Ekipa Katrce.«



Kar ni nič posebnega, saj voznikom Katrce v zadnjih nekaj letih nikakor ne uspe zvoziti od prvega do drugega leta.



Poznavalci pripovedujejo, da zagon, kot ga je imela ekipa s Polesom, ko je ta navdušeno pripovedoval, da so Katrco za 110-letnico prenovili in jo osvežili z novo zgodbo, pred njimi pa že mnogi drugi najemniki, vedno znova zatre visoka najemnina lastnikov prostora. Ta želi oddajati tudi sobe, vse skupaj pa naj bi najemnike stalo kar osem tisočakov na mesec.



Petra in Pika so menili, da bodo imeli več sreče kot predhodniki, ki so najemali gostilno, saj so ob hrani stavili na široko ponudbo piv, ki so jih prilagajali letnim časom in dogodkom, od Oktoberfesta, dneva belgijskih piv in dneva svetega Patrika do kraljičinega dne. Kuhala je denimo tudi Kamala iz MasterChefa, a se ni izšlo. Zadnja fotografija na facebooku na strani Hiše piva in kulinarike je bila objavljena na Petrov rojstni dan, 6. februarja letos.