Poleg hujšanja še spolno nadlegovanje? Začel pri zadnjici, prestopil vse meje

»Od sobote naprej je to prešlo vse meje. Meni gre na živce in to sem mu tudi povedala. Začel se me je dotikati po riti, nenehno je v moji sobi, sploh se ga ne morem rešiti. Tako da sem spet postavila mejo. Glej, če nočeš zlepa, bova pa to rešila zgrda,« je dejala ogorčena Indira, potem ko se je Henrik vrnil v šov The Biggest Loser Slovenija.

No, Henrik na drugi strani meni, da je njun odnos zdaj na zeleni veji, in misli, da se dobro razumeta. »Zdaj sva že v zeleni coni.«

Spomnimo, tekmovalca sta na bojni nogi že vse od prve oddaje šova, ko je Henrik Indiri pred vso Slovenijo izpovedal ljubezen. Jo je zdaj začel še spolno nadlegovati?