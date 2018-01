»Pogrešal jo bom«

Igralec Vid Valič se je moral izseliti iz nekdanjega podnajemniškega stanovanja, do katerega še vedno čuti veliko navezanost. Najbolj pogreša kopalnico, ki ji je namenil več globokih misli.

»Zakaj so v Sloveniji sploh zgradili toliko majhnih kopalnic?! Če ima stanovanje 20 kvadratov, to ni stanovanje, ampak soba. Ne tlačit' še kopalnice not' pa se delat', kot da je to normalno. Če pa že, raje eno plato vodoravno zacementiraj čez polovico prostora in lahko rečeš, da imaš dvonadstropno stanovanje, sam' da se moraš po vseh štirih plazit' po njem,« se je zamislil in spregovoril o svoji nekdanji kopalnici. »Kljub temu da je bila majhna, jo malce pogrešam. Umivalnik še najbolj. A veš tisto, ko razbiješ umivalnik in sam ugotoviš, da bo hitreje in ceneje, če to zrihtaš s plastičnim pokrovom in 'gafa tejpom' (nasmeh). Drznem pa si tudi reči, da sem imel najmanjšo kopalnico v Ljubljani, če ne celo v Sloveniji. Ima morda kdo manjšo?« je izzval prijatelje in pokazal še svoj čarobni razgled iz te tako opevane sobe za higieno.

