Poglejte, kam je Jasna Kuljaj odpeljala svojo hčerkico

Čeprav je Jasna Kuljaj še vedno zaposlena s televizijo in svojo stand up komedijo Borka, najde čas tudi za telovadbo. Že res, da zadnje mesece na tem področju ni bila pridna in vestna, vendar se je pred kratkim odločila, da je čas, da iz omare spet potegne športno opremo in se začne pošteno potiti, saj bo poletje kmalu potrkalo na vrata. Odločna kot še nikoli je s seboj v telovadnico odpeljala tudi svojo dvoletnico Anastazijo, malo radovednico, ki je zgovorna po mamici, vendar je po očetu, nogometašu Sašu Laloviću, podedovala športne gene. Malčica je namreč z mamico brez težav dvigala uteži in krepila mišice, sicer bolj za šalo in pridni mamici v oporo, vendar lahko ob tem sklepamo, da ima Jasna zlato deklico, ki ji ni treba ostajati v varstvu, saj lahko mamo spremlja povsod.



