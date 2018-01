Pogajanja z norci, da o treh ribah niti ne govorimo

Stari rek pravi, da v pogajanjih z norci nikoli ne moreš zmagati. Najprej te spusti na svoj nivo, potem pa te z izkušnjami porazi. Nekako v tej smeri potekajo pogajanja med Slovenijo in Hrvaško. Res je, da so prav sosedje najbolj plodna njiva za prepir. Sosedje na vseh ravneh. Ta zgodba s Hrvati ima precej dolgo zgodovino in napetosti se po navadi stopnjujejo odvisno od tega, kako daleč so volitve v eni ali drugi državi. In to brez posega Marjana Jermana. Hrvati se nam želijo na vse pretege maščevati, ker smo jim podtaknili Jorasa in Mercator. Politika poskuša obe stvari prikazati kot lastno zmago, vendar ima politična zmaga velikokrat tudi ekonomske posledice, ki niso nujno sorazmerne s političnimi. V teh razprtijah se vedno postavimo v gard, mi in oni. Čeprav mogoče obstaja tudi pot, ki jo je mogoče pogledati mimo pozicije mi in oni in bi bila celotna stvar zapeljana drugače.

Osnovni problem pozicije mi in oni je prav v dejstvu, da se takrat, ko se postavimo vanjo, začnejo zadeve zaostrovati. Po drugi strani je pozicija mi in oni legitimna in jasno je, da imamo mi vedno prav, oni pa so tisti, ki nam brez veze delajo težave. Jasno je, da bomo tudi tukaj zagovarjali našo pozicijo, saj so oni že v preteklosti dokazali, da so večni luzerji. Ko pogledamo malo nazaj, so ti tako imenovani Hrvati večni luzerji. Vedno, ampak res vedno se postavijo na napačno stran. Ko so že na strani zmagovalca, nekaj zmutijo in se postavijo na stran poraženca.

Tako sta na primer Zrinski in Frankopan, namesto da bi bila gospoda, v monarhiji začela delati zgago in revolucijo tako, da so jima na koncu Habsburgi odpilili glavo, v drugi vojni se je pol Evrope postavilo na stran antifašističnih sil, ne, oni kontra, čeprav so imeli tudi sami izjemno močno antifašistično gibanje, vključno s prvim štihom osvoboditve. Po vojni, evo, spet so tam, kjer jih nihče ne čaka, najznamenitejši otok za zapiranje revolucionarjev. In tako naprej. Pride razpad juge, oni spet poberejo svoj del v NLB.

Pa se jim zgodi Evropa, evo, en dan pred vstopom hitri manever in spet izpadejo bedaki. Izročiti morajo svoje obveščevalce, in to Nemcem. Končno rešijo svoje generale v Haagu, v naslednjem koraku začnejo kričati, da tega haaškega sodišča ne priznajo oziroma priznajo sodišče, ne priznajo pa njegovih odločitev. Sicer nisem pravnik, vendar mi ni jasno, da v enem primeru odločitve sodišča priznavaš, v drugem pa ne. Pa se nategujemo za tisto črto na morju, komaj nam spet od zunaj povedo, kje bo šla, evo njih, oni sodišča in odločitve ne priznajo ne glede na to, kaj dobijo, kaj gubijo.

Zgodi se jim Modrič, najboljši nogometaš vseh časov, ki so ga imeli, evo, najdejo mu neke stare pogodbe in iz njega naredijo bedaka, skoraj kriminalca. O košarki tukaj sploh ne bomo govorili. Zaščitijo varaždinsko zelje, lastnik semena pa je Semenarna Ljubljana. Na vrečki piše varaždinsko zelje, slovenska udomačena sorta … Res je, moramo priznati, podtaknili smo jim Jorasa, Elan in podtaknili smo jim Mercator.

Dve politični zmagi, ob katerih so bili izjemno ponosni, dokler niso začeli računati, koliko to stane. In tako bodo njihovi davkoplačevalci plačali te njihove zmage, zato jih je treba ceniti. Veliko, ampak res veliko izjemnih posameznikov poznamo od tam. Izjemnih, zelo korektnih in pametnih ljudi. Gre za pravi mali fenomen.

Sprašujemo se, kako je mogoče, da obstaja država, v kateri so ljudje čisto ok, nacija pa vedno na napačni strani. Kot da bi govorili o dveh stvareh. Ko so Winstonu Churchillu po drugi svetovni vojni omenili, da obstaja možnost, da bo na teh prostorih socializem, je odvrnil nekaj v stilu »kaj me pa briga, naj imajo, kaj hočejo, jaz ne bom tam živel«.

Tako je z odločitvami, ki jih sprejema mednarodna skupnost, ko vidi, da se indijanci ne morejo zmeniti, kako in kaj. Kaj jih pa briga, saj oni ne bodo živeli tukaj. Če pa stvar zagusti, bodo poslali dva Juda, da odkupita ves teran, pa je to to. Saj vsega skupaj ni za eno dobro evropsko fešto. Pa se potem ti pogajaj v norcem, da o treh ribah niti ne govorimo. To je naša pozicija. Oni pa naj vlečejo poteze, za katere se bosta kot po navadi opravičevali še naslednji dve generaciji. Res je, da smo k njim znosili toliko denarja, da lahko tudi oni plačajo. Kako se bo končal vaterpolo v Piranskem zalivu, pa ne vem.