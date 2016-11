Podkupnina za Celjana iz Survivorja. Poglejte, kaj je povedal

Na filipinskih otokih nekateri sodelujoči v resničnostnem šovu Survivor že vidijo finale. Eden takih je Sandi, ki ga, lahko mirno rečemo, spremlja sreča.

V zadnji oddaji so se tekmovalci pomerili za imuniteto. Najprej so morali sestaviti lestev, jo dvigniti na stolp, iz njega prinesti vreče in iz sestavnih kosov zgraditi stolp. Najmanj sreče je imel Sandi, ki je izgubil del lestve. Mnogi so ga zato prehitevali po levi in desni, nazadnje pa je prvemu uspelo stolp postaviti in ga v zraku obdržati vsaj tri sekunde Alenu, ki je dan pred tem skupaj z Ines lobiral pri Sandiju, koga naj se naslednjega pošlje z otoka. A poleg ogrlice za imuniteto je voditelj Miran Stanovnik razkril še presenečenje: poleg lastne imunitete je dobil še namig za iskalce skrivne imunitete. Namiga pa ni smel porabiti zase, ampak ga je moral nameniti nekomu drugemu. Na presenečenje mnogih je zvitek predal Sandiju, ki se je le navihano smehljal.

»Mislim, da smo bili vsi šokirani,« je po Alenovem dejanju izdavila Teja. Treba pa je vedeti, da ni bila seznanjena z dogovarjanjem Ines in Alena s Sandijem. Jasno je, da je s tem dejanjem Alen Sandiju izkazal svojo zvestobo, ali bo to dovolj, pa bomo videli. Vsekakor na seznamu za odstrel Celjana Alen še ni na vrsti. Najprej se želi znebiti Grege in Ines. Kateri koli bo pač prej. O potencialnem podkupovanju pa je jasno odvrnil: »Nima šans, da me s čimer koli podkupi. Jaz bom igral svojo taktiko, svojo igro.« In po njegovem mnenju mora naslednji plemenski svet izgnati Grego ali Ines.