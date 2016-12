Podirajo vse rekorde: Namesto bifteka kajmak, za posladek marmelada

Neustavljivi gorenjski gaunarji so s slovensko komedijo Pr'Hostar, ki je postala pravi fenomen, v zgolj šestih vikendih rednega predvajanja nasmejali več kot 155.000 gledalcev, osvojili drugo veliko zlato rolo in se zavihteli na tretje mesto lestvice najbolj gledanih slovenskih filmov, tik za komedijama Gremo mi po svoje in Petelinji zajtrk. Film je prehitel celo komedijo Kajmak in marmelada, in sicer za 345 gledalcev. »Tretje mesto na lestvici za prvenec je eno lepših letošnjih daril. Namesto bifteka bomo mazali kajmak, za posladek pa 'marmeljad',« se je v svojem slogu pošalil Goran Hrvaćanin, scenarist, igralec in producent. Ustvarjalci oddaje ne skrivajo, da jih je rezultat gledanosti več kot presenetil, na vse skupaj gledajo precej skromno, hkrati pa se gledalcem zahvaljujejo za ta zgodovinski dosežek.

