Podarjamo 10 vstopnic

Glasbenika Giannija Rijavca z našim časopisom veže posebna vez. Daljnjega leta 1991 se je skupaj z nami veselil rojstva našega časopisa, leto zatem pa z glasbenim nastopom popestril naš prvi rojstni dan. Z nami je bil tudi lansko leto, ko smo praznovali častitljivo, 25. obletnico obstoja.



Ob prihajajočem velikem koncertu z godalnim kvartetom na idiličnem grajskem dvorišču v Štanjelu, ki se bo zgodil 9. junija v Štanjelu glasbenik bralcem Slovenskih novic podarja 10 vstopnic. Srečni izžrebanci bodo na idiličnem grajskem dvorišču prisluhnili Gianniju Rijavcu ter godalnemu kvartetu, ki ga sestavljajo akademske glasbenice Špela Tavčar, Kristina Markovic, Urša Kordež in Petra Tavčar. Spremljala jih bo pop zasedba z Ariano Krašna na kitari, Matjažem Švageljem na basu in v vlogi vokala ter Mitjem Tavčarjem na tolkalih. Koncert bo nekaj posebnega tudi zato, ker bo večni romantik Gianni tokrat sedel za klavir, instrument s katerim je pravzaprav začel svojo glasbeno pot.



Če želite vstopnico na koncert, pošljite na naš naslov Slovenske novice, Dunajska 5, 1000 Ljubljana (s pripisom nagradna igra Gianni) odgovor na nagradno vprašanje, ki se glasi:

Na kateri instrument je kot otrok igral Gianni Rijavec? Odgovore nam lahko pošljete tudi na spletni naslov info@slovenskenovice.si.



V žrebu bomo upoštevali odgovore, ki jih bomo prejeli do 1. junija do 12. ure.