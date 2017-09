Podarim Katanca. Šifra: samo resni!

Na oglasniku Bolha se je pred nekaj urami pojavil zanimiv oglas z naslovom Podarim Srečka. Cena: podarim. Takole zapiše uporabnik tkores, ki je menda iz Rač, uporabnik spletnega prodajnega mesta Bolha pa je že pet let: »Podarim Srečka. Je letnik 1963, visoke in koščene postave (treba bi ga bilo nahraniti). Išče topel klub, ki bi ga sprejel z vsemi njegovimi pomanjkljivostmi, med katerimi je glavno njegovo nerazumno govorjenje. Ne razume se z igralci, novinarji in publiko. Torej praktično z nobenim. Cepljen je proti zmagi, nujno pa bi potreboval še cepljenje proti porazu. Ima svoj potni list. Če se bo izgubil, se bo zagotovo vrnil. Kot Lassie. Najraje se sprehaja v bližini Šmarne gore. Podatkov o njegovi kastraciji sicer ni, ampak glede na to, kako vodi reprezentanco, mislimo, da nima jajc. Če ste klub, ki nima ambicij, ne potrebuje zmag in bi rad izpadel v nižjo ligo, je Srečko pravi za vas. Kličite samo resni. 051 400 660.«

Išče topel klub, ki bi ga sprejel z vsemi njegovimi pomanjkljivostmi.

Po najnovejših podatkih se ni še nihče oglasil, se pa, kot je neuradno slišati, za donacijo »močno zanima Katančev prijatelj Zlatko Zahovič. Saj se še spomnimo zgodbice iz leta 2002, ko je Zlatko Zahovič v veliki jezi Srečku Katancu na svetovnem prvenstvu v Južni Koreji zabrusil, da bo pokupil vse, njegovo družino s Šmarno goro vred.

17 let je stara zamera med Katancem in Zahovičem.

Takrat je to priljubljeno izletniško točko spoznala še tista polovica Slovenije, ki prej zanjo ni vedela. In zagotovo se je obisk v naslednjih mesecih povečal s svežimi radovedneži in rekreativci. No, Katanec je še naprej tekal na hrib, Zahovič pa priljubljene izletniške točke ni kupil. Zamera pa je ostala. No, zdaj pa še oglas!