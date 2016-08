Podarile so okvirje za očala

Kandidatke za miss Slovenije Urška Gračar, Ana Kondič, Alena Musić, Lana Potočnik, Sandra Zulić, Envera Bečirović, Katarina Brenčić, Maja Taradi, Danaja Plohl, Tamara Vidmar, Katja Hotko in Iris Prošić so osrečile 28 otrok v socialni stiski. Skupaj s poslovnim partnerjem projekta Optiko Krstič in Tadejo Pavlič, drugo spremljevalko miss Slovenije 2015, so podarile 28 korekcijskih okvirjev Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje. Prevzela jih je predsednica zveze Anita Ogulin.



Lepotice so že nekoliko na trnih, saj se bliskovito bliža njihov dan d. Izbor letošnje finalistke miss Slovenije za miss sveta 2016 se bo odvrtel 8. septembra, v živo pa ga bomo lahko spremljali tudi po televiziji na kanalu TV3 Medias.