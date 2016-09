Počivaj v miru,  slavček iz Podljubelja

Slovensko glasbeno prizorišče je bilo včeraj, 1. septembra, ovito v črnino: na tržiškem pokopališču so v črno zemljo položili priljubljenega pevca Tomaža Ahačiča - Fogla. Komaj 46-letni Tržičan iz Podljubelja je za seboj zapustil veliko praznino, predvsem v srcih vseh tistih, ki so v upanju na njegovo ozdravitev prepevali zanj na dveh dobrodelnih koncertih, potem ko se je razvedelo, da mu je rak na grlu vzel najpomembnejše delovno orodje – njegov glas.



Strašni leti 2014 in 2015



Leto 2014 je bilo za Tomaža Ahačiča usodno. Z nastopom v oddaji Znan obraz ima svoj glas je osvojil srca občinstva, kar pa je bila le majhna lučka na koncu tunela. Tik pred nastopom v oddaji so ga vrgli iz benda Yuhubanda, skoraj hkrati je izgubil tudi službo inštruktorja varne vožnje. Po koncu oddaje je že opažal zdravstvene težave, tudi bulo na vratu, a je odlašal z obiskom pri zdravniku. Šele ko se je ugriznil v jezik in se rana ni hotela zaceliti, je poiskal pomoč. Diagnozi rak je sledila operacija – odstranili so mu grlo in jezik. Na dan operacije, ta se je zgodila leta 2015, mu je umrl oče.

Še spomladi na plesu

Ni se smilil samemu sebi. Ženi Marjeti in hčerki Anji pa tudi vsem drugim je vseskozi kazal pogumen obraz, čeprav mu prav gotovo ni bilo lahko. Proti hudi bolezni se je boril z dobro voljo in optimizmom, ki sta bila, kot pravijo njegovi bližnji, od nekdaj del njegovega značaja. »Nedolgo nazaj sem na neki zabavi ob rojstnem dnevu dobil zanimivo vprašanje: 'Čuj, Fogl, zdaj ko ne moreš govoriti, ali se ti je kakšen čut izostril …?' Pa sem odgovoril: 'Seveda, bolje vidim, in to tako dobro, da vidim skozi obleko',« je razkril po tem, ko je bolezen že resno zaorala v njegovo življenje. Bil je vesel človek, ki je ljubil življenje, zato je večina verjela, da bo bolezen premagal. Še letos spomladi, ko je pospremil hčerko na maturantski ples, se je zdelo, da mu je uspelo.



Ostal bo v naših srcih in spominu



V spominu nam bo ostal kot vedno veseli pevec Yuhubande in nepozabni imitator Majde Sepe ter drugih znanih tujih in domačih pevk ter pevcev, pa tudi navdušen kegljač, v srcih kot človek, ki je izžareval dobroto in toplino. Počivaj v miru, slavček iz Podljubelja.

