Po vročih scenah Mirela iskreno o največji travmi v življenju

Mirela Lapanović je v šovu Pari (Parovi) priznala, kaj je njen največji strah. Zelo se boji kač, in to že od ranega otroštva. To je priznala na vročem stolu. Največjo travmo je reva doživljala, ko si je morala dati kačo okoli vratu na eni izmed modnih revij, na kateri je nastopala kot manekenka.

Sicer pa se je zmagovalka slovenskega Big Brotherja v srbskem šovu zelo udomačila, se poljubljala in še marsikaj. Več o tem si lahko preberete tukaj .