Po šoku še zmerjanje in prerivanje

Pevec Jan Knez te dni ugotavlja, da previdnost ni nikoli odveč. Pred nekaj dnevi je v okolici štajerske prestolnice namreč doživel prometno nesrečo, ki ga je močno prestrašila. »Pod avto mi je dobesedno od neznano kod skočil večji pes, kot se je izkazalo kasneje, šarplaninec. Od kod se je vzel, in to kar naenkrat, ne vem. Počilo pa je, kot bi ustrelil,« pravi. Bil je v šoku in se je dobesedno tresel, saj ga je vse skupaj krepko prestrašilo. »Nisem vedel, kaj neki je priletelo v avto – ali otrok, ali odrasel človek, ali morda žival. Zgodilo se je tako hitro, da mi sploh ni uspelo zaznati, pa še od strani je priletelo. Vem le, da je res močno počilo, na srečo pa mi je uspelo obdržati oblast nad vozilom,« doda.



Trk je povzročil nalet psa, ki je bil zaradi silovitosti udarca takoj mrtev, avto pa, po Janovih besedah, katastrofa. Zapletlo pa se je tudi z lastnikom psa, s katerim sta se sprla. »Zagotovo sem peljal po predpisih. Petdeset, kot je omejitev v strnjenem naselju. Pes je bil odvezan in ne vem, zakaj je priletel pod avto. Lastnik me je ozmerjal, da je bilo joj. Med drugim mi je navrgel, da sem divjal in da ne bi bilo nič, če bi vozil počasi. Tako pa da sem psa ubil,« pravi o odzivu lastnika poginulega psa. Iz hiše lastnika psa je prišel še mlajši moški in prav tako napadel pevca. »Tudi on je kričal, da sem divjal in da če ne vem, kdo je on, bom pa še videl. Da je inženir za izračunavanje voznih poti, pa sem mu rekel, naj se umakne. Nato mi je zagrozil, stopil k meni in kričal, da me bo tako udaril, da si bom zapomnil za vse čase, poleg tega pa me je tudi porinil. Meni se je, na srečo, uspelo zadržati,« je ogorčen.



Ampak svoje je slišal tudi lastnik. »Policistka, ki je prišla na kraj dogodka, ga je hudo oštela, češ, kaj se gre, saj pes nima odvezan in sam na cesti kaj iskati. Žal mi je, da se je zgodilo, kar in kot se je, a krivda zares ni moja, poleg tega pa se je zgodilo v sekundi in nesreče žal nisem mogel preprečiti,« še doda Jan.