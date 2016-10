Po odru še  na televiziji

V začetku novembra se bo v Festivalni dvorani v Ljubljani še enkrat odvila komična predstava Boštjana Gorenca - Pižame 50 odtenkov njive. Tokratna izvedba, pri kateri je sodeloval tudi oče festivala Panč in vodja kluba smeha 10ka Andrej Težak - Tešky, bo nekaj posebnega, saj bodo predstavo od začetka do konca posnele televizijske kamere. Tako imenovana specialka, kakor se TV-posnetki komičnih nastopov strokovno imenujejo, bo na sporedu ene od slovenskih televizij – katere, bodo gledalci izvedeli šele ob ogledu predstave. To bo prva slovenska specialka v zgodovini slovenske stand up scene. Predstava bo nekoliko krajša kot običajno – za potrebe televizije bo prirejena na eno uro.