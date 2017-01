Po nesreči se je znova rodil

Prvi glas Primorske, glasbenik Slavko Ivančić, je konec minulega leta dopolnil 62 pomladi. A gre pri njem zgolj za številko; Ivančić, po izobrazbi glasbeni pedagog, ima energijo 25-letnika, iz njegovih oči veje življenjska radost, o ničemer mu ni odveč govoriti, ni zagrenjen, je bolj razigran kot otrok, lucidnih misli, razmišljanje med pogovorom največkrat zaključi s prešernim smehom. Lastnik enega najprepoznavnejših glasov v slovenski zabavni glasbi ni rekel zadnje besede, nasprotno, njegov preporod je po besedah ljudi, ki ga dolgo poznajo, navdihujoč in čudežen. Toplina, skromnost in empatija, ki jih nosi s seboj, ne dela tega glasbenika samo velikega pevca, ampak predvsem velikega človeka.



Sedela sva v kavarni v središču Portoroža. Pogovor sva začela pri usodnem 9. juliju 2015. Dnevu, ko je priljubljeni pevec doživel hudo prometno nesrečo v Portorožu, v mestu, kjer živi. In preživel. Udarec avta, ki ga je vozil starejši italijanski voznik, 79-letni možakar, ki se mu do današnjega dne ni opravičil, rekel besede, postavil vprašanja o počutju, nič. Kar pevca žalosti. Slavko, ki je z motornim kolesom peljal pravilno, kakšnih 10 kilometrov na uro, ga ni tožil in ga ne bo. Potem ko je preživel padec, udarec z glavo v beton, hudo poškodbo možganov, enomesečno komo, pet mesecev rehabilitacije, se znova naučil hoditi, govoriti, je presegel temačne napovedi; zdravniki so napovedovali smrt, rodil pa se je nov Slavko, boljši človek, še večja duša. Rad bi pomagal vsem in vsakomur.



Toliko krvi, kot je je bilo okoli moje glave, priče moje prometne nesreče še niso videle, pripoveduje. Spominja se vsega pred nesrečo, same nesreče pa ne: »Bilo je okoli četrte ure popoldne, peljal sem se z mopedom proti domu, z ženo Ireno sva nameravala na obisk k sinu Marku v Bilje pri Novi Gorici. Bil je sončen dan, bleščalo se je, verjetno tudi povzročitelju nesreče...«

