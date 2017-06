Po maratonu še gore

Čeprav si komik Andrej Težak - Tešky še ni dobro odpočil od nedavnega športno-dobrodelnega projekta #StandUpMaratonec, v okviru katerega je med 11. in 20. majem pretekel 500 kilometrov, s 40 kolegi komiki nasmejal 30 slovenskih mest, ob tem pa so zbirali dobrodelne prispevke za Botrstvo v Sloveniji (projekt deluje pod okriljem ZPM Ljubljana Moste-Polje in je namenjen izboljšanju kakovosti življenja otrokom in mladostnikom, ki živijo v materialni stiski in potrebujejo finančno pomoč in spodbudo), že načrtuje nove izzive. Naslednje leto, natančneje julija in avgusta 2018, bo za dober namen 30 dni lezel na slovenske hribe in s kolegi dobrodelno nastopal v gorskih kočah.



Kako se bo lotil priprav, še ne ve, zagotovo pa bo začetek nekoliko lažji kot pri njegovem nedavnem projektu. Ko se je pred dobrim letom odločil, da ga bo izpeljal, je namreč skoraj dobesedno vstal s kavča, našel osebnega trenerja in se v devetih mesecih tako natreniral, da je vse skupaj izvedel skoraj brez kriz in poškodb.

