Po 50. se šele začne!

Kakšno moč imajo Kreta, splet in ženske, sta dokazali Savina Atai in Zvezdana Mlakar. Sproščen klepet v živo prek kamere na družabnem omrežju facebook je povsem obnorel Slovenke, ki si želijo več ljubezni, povezovanja in spoštovanja. Vse to je spodbudilo našo igralko, da spregovori o svojih tegobah in jih poskuša obrniti sebi v prid. Še nikoli se ni tako močno zavedala svoje ženske moči kot na omenjenem grškem otoku, ki je v njej nekaj premaknil. Na bolje, pravi, in poudari, da se življenje po petdesetem letu šele zares začne.



Večerno javljanje na Savininem facebook profilu prek kamere se je zgodilo povsem spontano. Zvezdana si ni niti v sanjah predstavljala, kakšne so razsežnosti spleta, vse dokler ni spoznala, da sta s Savino pravi magnet za ženske. Ko sta se prvič oglasili, se je zbralo več kot 1700 predstavnic nežnejšega spola oziroma boginj, kot jim pravi mojstrica joge in zdravega življenja. »Nisem vedela, da je lahko to tako množično. Gre za odraz današnjega časa, lakote po iskrenem, zabavnem druženju. Bilo je zelo močno in že tisto jutro sem imela prav posebno izkušnjo, dobesedno začutila sem kanal,« pripoveduje prerojena Zvezdana, ki je tudi na zaslonu naravnost žarela. Očitno ima otok res neko posebno moč, ki sta jo opevali naši dami in vabili ženske, naj obiščejo mamo Kreto.

