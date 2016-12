Plavalec Peter John Stevens je zaljubljen v Manco Košir

Novi svetovni podprvak na 50 metrov prsno, slovenski plavalec Peter John Stevens, je dokazal, da trdo delo v minulih letih ni bilo zaman. Stiviju, kot ga kličejo prijatelji, so navijači na Brniku pripravili sprejem, kot se šika, celo z dvema tortama, penino, transparenti in harmoniko. Simpatičnega 21-letnika iz Spodnjih Pirnič pri Medvodah, ki zadnji dve leti študira na univerzi v Tennesseeju v ZDA, sta ob vstopu v letališko avlo krasila zanj značilni široki nasmeh in seveda sijoča srebrna kolajna. Mama Nena in oče Andrew John sta prišla skupaj s sinom, njegove nastope na svetovnem prvenstvu v Kanadi sta spremljala v živo, dekle Manca Košir, tudi nekdanja plavalka, pa se mu je v objem in poljub stisnila bolj med zadnjimi.



Plavanju se je hotel že odreči



V največjo oporo je bila sinu pri plavanju doslej njegova mama, nekdanja balerina, ki skupaj z možem, po rodu Angležem, tudi nekdanjim baletnikom in koreografom, vodi svojo baletno šolo. Peter ne skriva, da je v preteklosti že razmišljal, da bi se poslovil od bazenov, a mu je prav mama vlila potrebno voljo za nadaljevanje. In vloženi trud je obrodil sadove. Če je Petrov oče malce bolj zadržan, je mama pravo nasprotje, odprta, nasmejana, topla. »Največ mi pomeni, da se je Petru vloženo delo začelo vračati. Vsi preplavani kilometri, napori, odrekanje so zdaj nagrajeni,« je strnila svoje občutke ob sinovem zadnjem velikem uspehu. »Najbolj nervozna sem bila v kvalifikacijah in polfinalu, v finalu pa sem vso energijo usmerila v navijanje. In glede na to, da pravi, da me je slišal, je očitno zaleglo,« pove v smehu. Božične praznike bo Peter še praznoval doma, pred novim letom pa se že vrača čez lužo. In s čim ga mama na njegovo željo ob prihodu domov največkrat pocrklja? »Po navadi sta to goveja juha in marmorni kolač. Za božič bosta zagotovo na mizi,« zaključi.



Na Petrove rezultate nešportni del Slovencev velikokrat ni pozoren tudi zaradi njegovega angleško zvenečega imena. A je fant naš, odraščal je v Spodnjih Pirničah, treniral pa v Kranju, v Triglavu, tam je tudi obiskoval gimnazijo. Že kot mladinec je opozoril z naslovom svetovnega prvaka, nato pa se je malce izgubil. »Če ne bi bilo mame in družine, bi že odnehal,« je danes hvaležen Peter. Njegovi so sicer zapisani baletu, mama in oče vodita tudi baletno šolo Stevens, njega pa ni nikoli toliko premamil, da bi poskusil, čeprav gre na baletne predstave še danes rad. Zadnji dve leti, odkar je zaradi lažjega usklajevanja treningov in študija odšel v ZDA, je plavalno zacvetel. »Všeč mi je ekipno delo, konkurenca na treningih, ki te sili, da daješ vse od sebe. Imam res odlične pogoje za trening in napredek,« je še sklenil Stivi, nato pa k sebi stisnil svojo Manco.

