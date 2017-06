Planet TV tudi uradno posnema Pop TV

Po poti komercialnih televizij Pop TV in Kanal A zdaj tudi uradno stopa še Planet TV. Sporočili so namreč, da bo njihov program s 1. julijem prenehal oddajati prek digitalnega prizemnega omrežja (DTT). Od tega datuma bo gledalcem na voljo le prek ponudnikov kabelskega in IPTV-omrežja ali satelitske televizije, medtem ko ne bo več na voljo gledalcem, ki televizijo spremljajo izključno prek sobne ali strešne (razen satelitske) antene.

Vsem, ki bi želeli Planet TV spremljati tudi še po tem datumu, svetujejo, naj si zagotovijo dostop pri enem od ponudnikov teh storitev. To v praksi, kot smo videli že pri Pop TV in Kanal A, najverjetneje pomeni tudi višje cene za gledanje teh programov.

Tina Česen, generalna direktorica televizije, je v zvezi s spremembo povedala: »Sprememba distribucijskega modela je skladna z razvojem tehnoloških trendov, ki jim sledi tudi naša medijska hiša. Ponujamo raznovrstno domačo produkcijo, prilagojeno slovenskemu gledalcu in novemu načinu spremljanja televizijskih vsebin. Naši gledalci bodo poleg boljše slike z uporabo sodobnih distribucijskih poti pridobili tudi dodatne storitve, na primer ogled vsebin z zamikom ali spremljanje TV-vsebin prek različnih platform.«