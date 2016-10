Planet TV pregledal posnetke spopada Anne in Tineta. Sprejeli so odločitev, da ...

»Produkcijska ekipa si je po Tinetovem verbalnem izbruhu, ki ste ga videli v včerajšnji epizodi, ogledala posnetke vseh kamer, ki so bile na prizorišču. Pozornost so usmerili predvsem na morebitno fizično nasilje, saj je to razlog za izločitev iz igre.«

To so o precej hudem spopadu med Anno in Tinetom zapisali pri Planet TV, ki šov Kmetija: Nov začetek predvaja. Pojasnili so še, da so po temeljitem pregledu ugotovili, da razloga za izločitev ni.

Ne glede na to bodo tekmovalce opozorili na primernejše obnašanje, soočili pa bodo tudi Tineta in Anno ...